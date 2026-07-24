Manel Montero

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Empate de Levante y Sevilla, mientras Marruecos derriba el muro brasileño

El tercer encuentro del grupo A del COTIF acabó con el tercer empate a cero. En una edición donde la igualdad es máxima, los detalles marcan las diferencias. La última jornada de la fase de grupos promete fuertes emociones tras los empates cosechados por Levante y Sevilla en sus primeras jornadas, que mantienen sus aspiraciones intactas para avanzar a la próxima ronda. Mientras, Marruecos derribó el muro brasileño en el descuento (1-0)