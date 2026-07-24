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Karim Adeyemi, presentado como nuevo jugador del FC Barcelona hasta 2031

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Karim Adeyemi fue presentado este jueves como nuevo jugador del FC Barcelona. El extremo alemán, procedente del Borussia Dortmund, ha estampado su firma en el contrato que le liga a la entidad azulgrana hasta 2031 tras pasar el pertinente reconocimiento médico. Se trata de la segunda incorporación del verano para el equipo dirigido por Hansi Flick. El FC Barcelona ha pagado al club prusiano 22 millones de euros fijos, a los que podrían añadirse otros siete más en variables.