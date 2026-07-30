Nico Tomás

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El COTIF proclama a sus campeones Promesas

Nico Tomás

El COTIF 2026 proclamó a sus campeones de la competición de Promesas y vivió la sorpresa de las semifinales del COTIF Cañamás Naranja. El CDFB Ontinyent se medirá al Elche en la final d ela competición femenina tras vencer al Intercity con sorpresa inesperada. El conjunto alicantino llegaba como líder de grupo y el de la Vall d’Albaida hacía buena su victoria ante el Ulearn para alcanzar la fase de cruces. El Ontinyent se impuso por la mínima (0-1) y dio la sorpresa, superando a un conjunto de superior categoría.