Nico Tomás

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Dos finales disputadas para cerrrar la edición 2026 del COTIF

La primera final africana de la historia del COTIF Sub-20 se decidió con victoria de Marruecos, que se llevó el título por tercera vez. Los marroquís remontaron en la segunda mitad tras el gol anotado por los mauritanos. Mientras, la final del COTIF Femenino Cañamás Naranja enfrentaba a Elche CF y CDFB Ontinyent en un duelo de máxima intensidad y continuos giros de guion. Tras el empate en el tiempo reglamentario, la diosa fortuna sonrió al conjunto ilicitano, que alza al cielo de l’Alcúdia el trofeo que las acredita como campeonas.