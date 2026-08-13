Cádiz CF

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VÍDEO FÚTBOL | Surrealista vídeo del Cádiz con Ontiveros pidiendo perdón y prometiendo más compromiso

El nuevo propietario y presidente, Christian Septien, y Albert Celades escenifican la reconciliación con el malagueño tras los duros reproches de la pasada temporada por parte de Vizcaíno. Hay vídeos para anunciar fichajes, presentar camisetas o celebrar éxitos... Y luego está el que ha publicado el Cádiz CF para explicar la continuidad de Javi Ontiveros. Más información