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Montolivet inmortaliza el triunfo de la selección española de futbol en un gran mural de arte urbano

El mural de arte urbano que plasma el homenaje que València rinde al reciente triunfo mundialista de la selección española de fútbol y a su entrenador, Luis de la Fuente, ya ha transformado la fachada del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Montolivet. Cabe recordar que la Junta Municipal de Russafa contactó con el artista Alberto León para recuperar la obra vandalizada en Barcelona y recrearla en una superficie mayor, con mejoras técnicas para facilitar su conservación.