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Marruecos ya ha sonado como sede de la final del Mundial 2030

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo, según el diario británico "The Times". La FIFA desmintió esta información a la agencia EFE al asegurar que "es falso y engañoso" afirmar que el presidente de la FIFA haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2030. "La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo", termina el entrecomillado de esa respuesta que recoge la agencia española de noticias. Más información