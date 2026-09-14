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Quique Sánchez Flores habla de la situación del Valencia CF

Quique Sánchez Flores, con pasado valencianista, y actual entrenador del Deportivo Alavés, comentó la situación de su próximo rival de Liga. Alavés y Valencia CF se miden este martes, a las 20:00 horas en el Estadio de Mendizorroza. En la rueda de prensa previa, Quique destacó que tiene una opinión formada sobre la situación que está viviendo el Valencia CF, pero no la va a hacer pública. "Yo estoy con los valencianista, con los que sufren esta situación". Más información