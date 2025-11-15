Vicente Iborra y Héctor Rodas: tres décadas de amistad inquebrantable

La amistad que tienen Vicente Iborra y Héctor Rodas es la que cualquier aficionado al fútbol desearía tener. El káiser del Cabanyal y el eterno ’10’ son el claro reflejo de que los sueños, si los peleas hasta el final y sin descanso, se cumplen. Los suyos fueron los de toda una afición que vio en sus ojos a dos seguidores sobre el césped del Ciutat, dispuestos a defender el escudo del Levante con honor y compromiso, pero sin renunciar a hacer historia cogidos de la mano. Los dos canteranos formaron parte de la época más dorada del club logrando un ascenso en el año del centenario, una permanencia heroica, una inigualable clasificación para la Europa League y una participación europea donde dignificaron al Levante hasta el último segundo.

El fútbol separó sus caminos, pero su amistad es tan fuerte que, una década después, siguen luchando por los intereses del Levante desde perspectivas diferentes. Una amistad cuya historia empezó en un torneo de alevines y que sigue su transcurso con firmeza y desde la admiración que se sienten mutuamente. Ahora Héctor, en calidad de secretario técnico, confecciona la plantilla del Levante y Vicente se encarga, junto al cuerpo técnico de Julián Calero, de sacarle el máximo rendimiento. Un tándem de ensueño en el que ambos trabajan día y noche por el bien del club granota.

Rodas posa con Etta. / LUD

“La historia con Héctor Rodas empieza mucho antes de yo llegar al Levante. Y, sinceramente, pienso que es bastante bonita. En fútbol 7, en Torrent, en un torneo siendo alevines, estaba el Levante y el Don Bosco. Y ahí, él en el Levante, y yo en el Don Bosco, pasamos días juntos e hicimos relación. Se da la circunstancia de que hay una semifinal Don Bosco-Valencia CF y él, siendo del Levante, anima al Don Bosco, marco gol y se lo dedico. Nos empezamos a conocer con 10 años y, en infantiles, nos enfrentamos y la primera roja que le sacan es por darme un ‘palo’ a mí. Y, a partir de los 15 años, empezamos a ser compañeros. Es el que mejor me arropa, tanto él como su familia. El que mejor me transmite los valores del Levante y, a partir de ahí, empezamos una etapa personal y deportiva que nos lleva a cumplir sueños juntos y a debutar en el primer equipo. Después separamos los caminos, pero la relación va más allá. Él es padrino de uno de mis hijos y yo lo soy de su hija. Es una relación muy bonita. Cierto es que siempre hemos hablado de hacer un tándem en el banquillo, pero Héctor se ha decantado por los despachos. Me alegro de todo lo bueno que le pase y de lo que está haciendo. De que, pese a la dificultad, haya formado esta plantilla. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo en el club y le deseo lo mejor. Ojalá sea junto al Levante”, aseguró Vicente Iborra en una entrevista en SUPER que puedes leer en este enlace.