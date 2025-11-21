En Directo
Calero: "A un jugador de ellos le ha costado saber ganar"
El entrenador del Levante UD ha hecho un repaso a la actuación de su equipo en el Derbi
¿Le falta carácter y viveza al Levante?
"Yo intento jugar al fútbol. El otro fútbol está muy bien pero no es nuestra forma de jugar. Son chicos jóvenes y alguno todavía tiene que aprender todas estas artes, pero voy a intentar resolver las cosas con fútbol. Independientemente tenemos que competir mejor"
¿Por qué no se ve un Levante más atrevido? ¿Qué ha pasado al final del partido?
"Queríamos atacar un poco más, pero el Valencia no nos ha dejado. Teníamos que ser un poco más atrevidos, y eso nos ha hecho parecer peores de lo que somos. No hemos estado finos en esa segunda parte. No tiene que ver con el convencimiento de los jugadores"
Son cosas que quedan en el campo. Hay que saber ganar y a un jugador de ellos le ha costado saber ganar. A mí me enseñaron a saber ganar y perder, y es igual de importante una cosa como la otra. Son cosas que pasan y quedan ahí. Todo lo que haces tiene vuelta. Entiendo que todos los jugadores estaban con la tensión alta"
¿Cómo está el vestuario?
"En la vida hay que levantarse, tener determinación y seguir hacia adelante. Cuando se ve a las personas es en los momentos malos. Este partido no va volver jamás, lo único que podemos hacer es analizarlo. Hay que estar preparado para el siguiente envite. Debemos rearmarnos y coger fuerzas. Se lo he dicho a los jugadores después del partido, no voy a permitir que nadie tire la toalla y piense negativo. Hay que ser sensatos y saber en qué situación estamos, pero también hay que tener determinación"
¿Cómo se recupera al mejor Etta Eyong?
"Todo el mundo pasa altos y bajos. A los jugadores no les viene bien que se hable mucho de ellos. Viene del fútbol humilde, hace dos temporadas estaba en el Cádiz B. Hay que gestionarlo con él porque tiene mucho potencial y es un chico que quiere. A veces pasa en los jugadores, hay que darle confianza, trabajo y seguridad para que él sepa que tiene que volver al camino del principio. El equipo no ha estado especialmente bien y él ha estado en la línea"
¿Cómo ha gestionado el tema de los internacionales?
"Kervin no sé ni cómo ha jugado el tiempo que ha jugado. Llegó ayer muy tarde con jet lag, le hemos tenido que dar pastillas para dormir. Ha llegado a la concentración 'en otro mundo'. Es un jugador muy importante que habría jugado de titular, pero no se podía. Ryan me dijo que estaba bien, entrenó con normalidad y ha sido decisión mía ponerle"
¿Es para preocuparse no ganar en cinco partidos consecutivos?
"Preocupados tenemos que estar porque no están saliendo los resultados. Unos días con menos fortuna, otros días porque en la segunda parte nos ha faltado un punto más. Siempre pasa algo. Si no estás preocupado, malamente vas. Vamos a seguir trabajando en ello con los chicos para que intenten dar ese plus más que creo que tienen para seguir sacando puntos"
¿Qué autocritica hace Calero?
"Yo soy el responsable de todo. No escondo mi responsabilidad, ni la esconderé. Igualmente no me voy a hundir porque no lo he hecho en mi vida. Voy a seguir empujando porque he salido de situaciones peores que esta. Necesitamos esa victoria que nos dé el oxígeno para ir hacia adelante. No la estamos consiguiendo y nos estamos hundiendo poco a poco en la clasificación. No voy a tener ni una queja de mis jugadores"
¿Era algo premeditado el cambio en la segunda mitad?
"No estaba premeditado. La idea era darle continuidad y mejorar lo de la primera parte. Creíamos que si teníamos algo de posesión y contraatacar podían encontrarse intranquilos. A veces no es lo que tú quieres, sino a lo que te va obligando el rival"
¿Le ha faltado carácter al equipo en la segunda parte?
"Si nos ceñimos solo a la segunda parte... Tenemos mucho más. El partido se ha ido metiendo en una dinámica que no nos interesaba. Nos hemos ido hundiendo y nos ha hecho perder el control del partido. En la primera mitad hemos logrado tener posesiones y juntar pases. Queríamos defender lo más alto posible, después del gol lo hemos intentado, pero ha sido un arreón. Tenemos que hacer más cosas y si no está complicado. Los jugadores lo están intentado pero nos falta ese poquito. El que piense encontrar a Julián Calero hundido que siga buscando"
¡Buenas noches! En unos minutos arrancará la rueda de prensa de Julián Calero tras la derrota frente al Valencia CF en Mestalla (1-0)
