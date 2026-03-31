Liga F

El Levante UD se ha topado 15 veces con la madera en lo que va de temporada

El conjunto granota es el cuarto equipo que más veces se ha topado con el palo, hasta en 15 ocasiones, por detrás de FC Barcelona (17) y Real Madrid (16). Aquí es donde surge la contradicción. Lo habitual es que los equipos con mayor capacidad ofensiva lideren este tipo de estadísticas por pura acumulación de llegadas, pero en el caso del Levante esa lógica se rompe: es uno de los equipos que menos tiros totales tiene de promedio por partido (9), lejos de los 26,9 del conjunto culé o del 14,8 del equipo madrileño.