El Vestuario Podcast

Érika González sobre la llamada del Levante UD: “Para mí fue cuestión de medio segundo saber lo que quería hacer”

Érika González hizo un repaso de sus cinco temporadas como granota en El Vestuario Podcast: desde la llamada que atendió su madre y que no dejó lugar a dudas; el partido de Champions League contra el, aun entonces, todopoderoso Olympique de Lyon que vio desde la grada del Ciutat de València; hasta sus primeros años como levantinista, aprendiendo del talento de sus compañeras, y el fatídico día donde el fútbol fue tan injusto que no le permitió celebrar la victoria que ella misma dio al equipo.