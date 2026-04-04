Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram
Érika González sobre la llamada del Levante UD: “Para mí fue cuestión de medio segundo saber lo que quería hacer”

Érika González sobre la llamada del Levante UD: “Para mí fue cuestión de medio segundo saber lo que quería hacer”

El Vestuario Podcast

Érika González sobre la llamada del Levante UD: “Para mí fue cuestión de medio segundo saber lo que quería hacer”

El Vestuario Podcast

RRSS WhatsAppCopiar URL

Érika González hizo un repaso de sus cinco temporadas como granota en El Vestuario Podcast: desde la llamada que atendió su madre y que no dejó lugar a dudas; el partido de Champions League contra el, aun entonces, todopoderoso Olympique de Lyon que vio desde la grada del Ciutat de València; hasta sus primeros años como levantinista, aprendiendo del talento de sus compañeras, y el fatídico día donde el fútbol fue tan injusto que no le permitió celebrar la victoria que ella misma dio al equipo.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents