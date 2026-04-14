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VÍDEO: Declaraciones de Espí: "No nos vamos a rendir"

VÍDEO: Declaraciones de Espí: "No nos vamos a rendir"

Rafa Esteve

VÍDEO: Declaraciones de Espí: "No nos vamos a rendir"

Rafa Esteve

València
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Carlos Espí, delantero centro del Levante UD que está manteniendo con sus goles viva la llama de la salvación, ha sido el protagonista principal en el césped y en la zona mixta tras el encuentro con el Getafe. A los 83 minutos del partido, el jugador valenciano dio los tres puntos a los de Luís Castro, un triunfo ante el Getafe CF que les permite seguir en la carrera por la permanencia en Primera. Ahora, a cuatro puntos del Alavés, equipo que marca la línea de los conjuntos que se quedaría la próxima campaña en la Liga, y a cinco del Sevilla, rival de los levantinistas el jueves 23 de abril.

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