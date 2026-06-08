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Per a tota la vida, lema de la campaña de abonos del Levante UD

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El Levante UD ha dado presentado su nueva campaña de abonos de 2026/2027. La gran novedad de este año es la estabilización de la masa social en el primer equipo masculino por lo que en un primer momento, no se habilitarán altas nuevas generales. La campaña lanza un video de promoción bajo el lema 'Per a tota la vida'. Más información