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Roger Brugué analiza el segundo amistoso de pretemporada del Levante

El Levante UD perdió su segundo partido de pretemporada ante el Sheffield United por 2-1. Tras la derrota Roger Brugué, autor del gol levantinista, destacó que están teniendo "buenas sensaciones, estamos trabajando mucho y muy bien". El conjunto inglés mostró una gran eficacia al convertir en gol sus dos primeras aproximaciones. Seriki inauguró el marcador al culminar un centro desde la izquierda, mientras que el segundo tanto llegó tras una falta ejecutada por Peck desde las inmediaciones de la frontal. Dani Martín despejó el lanzamiento, pero McCallum aprovechó el rechace dentro del área para enviar el balón al fondo de la red. Pese a estos dos golpes en los primeros compases del encuentro, el Levante UD reaccionó y comenzó a adueñarse de la posesión. A partir de ahí, los levantinistas enlazaron varias acciones ofensivas en busca del gol, que no llegó hasta el munuto 80 de la mano de Roger Brugué.