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Héctor Rodas analiza el mercado de fichajes de Levante UD

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FERNANDO BUSTAMANTE

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Héctor Rodas analiza el mercado de fichajes de Levante UD

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Valencia
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Héctor Rodas, director deportivo del Levante UD, habla de ingenio a la hora de poder fichar en este mercado de fichajes. "Hemos tenido que hacer ventas importantes para la viabilidad del club, buscando la estabilidad y poder empezar otro tipo de procesos como la nueva ciudad deportiva", destacó Rodas en la rueda de prensa posterior al cierre de mercado, en la que intentó explicar cómo funciona el fair play finaciero. Más información

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