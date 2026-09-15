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Luís Castro dice que pese a la buena imagen dada contra el Barcelona no hay euforia

Luís Castro dice que pese a la buena imagen dada contra el Barcelona no hay euforia

LevanteTV / Juanma Romero

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Luís Castro dice que pese a la buena imagen dada contra el Barcelona no hay euforia

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Valencia
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El entrenador del Levante UD, Luís Castro, ha comparecido en la previa del partido del miércoles frente al Athletic Club. El preparador portugués, pese a la buena imagen dada en la última jornada ante el FC Barcelona, no siente euforia, ni tampoco sus jugadores: "Yo pienso que a mi nadie me mira con euforia. Ellos lo saben. No hay euforia. Después del partido de Barça yo no estaba contento y ellos, tampoco. Eso es bueno. No están contento con el partido y sabemos que la liga es muy dura y no será fácil para ningún equipo. No existe tal euforia".

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