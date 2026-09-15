LevanteTV / Juanma Romero

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Luís Castro dice que pese a la buena imagen dada contra el Barcelona no hay euforia

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, ha comparecido en la previa del partido del miércoles frente al Athletic Club. El preparador portugués, pese a la buena imagen dada en la última jornada ante el FC Barcelona, no siente euforia, ni tampoco sus jugadores: "Yo pienso que a mi nadie me mira con euforia. Ellos lo saben. No hay euforia. Después del partido de Barça yo no estaba contento y ellos, tampoco. Eso es bueno. No están contento con el partido y sabemos que la liga es muy dura y no será fácil para ningún equipo. No existe tal euforia".