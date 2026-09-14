CIRCUIT RICARDO TORMO

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Circuit Ricardo Tormo ha acogido este fin de semana la sexta ronda del Campeonato de España de Superbikes

El Circuit Ricardo Tormo ha acogido este fin de semana la sexta ronda del Campeonato de España de Superbikes, en el que el piloto del CETDM Álvaro Fuertes ha sido uno de los grandes protagonistas al lograr dos victorias en Sportbike. Más de 150 pilotos se han dado cita este fin de semana en el Circuit repartidos en las categorías Superbike, Supersport, Supersport 300, Sportbike, ESBK Talent, PreTalent, Yamaha R7 Cup, Handy FIM EU y Moto5. Más información