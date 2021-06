La selecció valenciana de pilota disputarà el pròxim cap de setmana, a la localitat basca d’Oiartzun, la Trobada de pilota entre les seleccions valenciana i del País Basc. Es jugarà a llargues, joc internacional, wall-ball i galotxa. Vicent Molines, seleccionador valencià, ha confeccionat una llista de 13 esportistes, amb 8 homes i 5 dones. La jornada de dissabte serà la més completa, amb joc de llargues masculí a les 10:30h, per seguir amb wall-ball femení i masculí. Ja per la vesprada, a partir de les 17:00h, joc internacional de dones i d’homes, i reservat per al diumenge, una partida de galotxa femenina, a les 11:00h.