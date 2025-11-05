PROYECTO FER

El Proyecto FER 2026 abre el plazo de presentación de las solicitudes

La Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por el empresario Juan Roig, pone en marcha la 14ª edición del Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), programa que concede apoyo económico y promoción social a los deportistas de la Comunitat Valenciana. El plazo de presentación de las solicitudes para formar parte del FER 2026 estará abierto desde este miércoles, 5 de noviembre, hasta el viernes 12 de diciembre. Las candidaturas se formalizarán a través de la www.proyectofer.es.