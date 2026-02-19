Claudia Arce

Ana Alonso, llorando sobre la nieve tras conseguir el primer bronce olímpico de la historia para España en esquí de montaña

En septiembre sufrió un brutal atropello mientras entrenaba, pero Ana Alonso (Granada, 1994) no estaba dispuesta a quedarse fuera. Tras recuperarse en tiempo récord de las múltiples lesiones que sufrió al ser arrollada, la granadina, pareja de Oriol Cardona en los relevos mixtos, consiguió firmar un espectacular bronce en el debut olímpico del esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026.