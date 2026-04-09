SD. CORRECAMINOS

La ambición de de Pepe Mocholí, un atleta en activo a sus 77 años

El atleta del club valenciano SD Correcaminos Pepe Mocholí, de 77 años y que participó en la primera edición del Maratón de Valencia en 1981, mantiene intacta su ilusión por conquistar kilómetros y su ambición por subirse a un podio a nivel internacional a nivel Sénior. "Cuando llegue a los 80 años, quiero ver si consigo una medalla pero a nivel mundial, que españolas ya tengo muchas. Mi ilusión es conseguir estar entre los tres mejores del mundo. ¿Que llegue? Eso ya no lo sé", reconoce Mocholí Más información