La ambición de de Pepe Mocholí, un atleta en activo a sus 77 años
El atleta del club valenciano SD Correcaminos Pepe Mocholí, de 77 años y que participó en la primera edición del Maratón de Valencia en 1981, mantiene intacta su ilusión por conquistar kilómetros y su ambición por subirse a un podio a nivel internacional a nivel Sénior. "Cuando llegue a los 80 años, quiero ver si consigo una medalla pero a nivel mundial, que españolas ya tengo muchas. Mi ilusión es conseguir estar entre los tres mejores del mundo. ¿Que llegue? Eso ya no lo sé", reconoce Mocholí Más información
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