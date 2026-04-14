RFEA

Dani Monfort, de verlos por la tele a ser compañeros

España, con un equipo formado por el castellonense Daniel Monfort, los madrileños Diego García Carrera y Álvaro López y el catalán Paul McGrath logró en Brasilia (Brasil) la medalla de plata en los Campeonatos del Mundo de marcha por países en la distancia de medio maratón. Monfort destacó tras el subcampeonato: "Dar la enhorabuena a todo el equipo. Hace unos meses estaba viendo a los tres por la tele y ahora estar aquí con ellos ha sido increíble. Gracias a ellos nos llevamos la plata. A nivel individual, una carrera muy dura, pero me ha servido para aprender" Más información