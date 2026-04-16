Real Federación Española de Vela

Segundo evento de la Liga Iberdrola de vela femenina 2026

La Liga Iberdrola 2026 afronta este fin de semana su segunda prueba del calendario con la cita que se disputará los días 18 y 19 de abril en el Real Club Náutico de Calpe, en Alicante, consolidando el circuito como una de las grandes referencias de la vela femenina nacional. Un total de 13 tripulaciones procedentes de Canarias, Murcia, Cataluña, Galicia, Baleares, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía se darán cita en aguas alicantinas, en una competición que se disputa a bordo de embarcaciones Tom 28. Más información