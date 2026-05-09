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Joan Valverde analiza el ascenso del CH Carpesa

Histórico. El hockey valenciano, 5 años después, vuelve a tener un equipo en la élite. El CH Carpesa consiguió este sábado el ascenso directo a la División de Honor. Y lo hizo tras vencer al Vallés Deportivo por 2 a 1 en el campo de hockey del poliesportiu Verge del Carme-Beteró.

Xavier Guanter y Josep Ruiz marcaron los goles del conjunto blau que, tras recortar distancias su rival en los instantes finales, supo defender la ventaja mínima para materializar un triunfo que vale un ascenso.

Tras el partido, Joan Valverde analizó la victoria y el éxito del ascenso.