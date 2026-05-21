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Presentación del documental Rafa

Ha llegado a las pantallas, “Rafa”, una docuserie sobre Rafael Nadal que repasa la vida y la carrera del extenista mallorquín a través de cuatro capítulos y con testimonios de grandes nombres del tenis como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe. La producción, dirigida por el estadounidense Zach Heinzerling, ofrece un acceso inédito al campeón, su familia y su círculo más cercano, y combina material nunca visto con imágenes de archivo y momentos clave de su trayectoria, desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en 2024.