ADAM RAGA

Un día completo de trial junto a la “leyenda Raga”

Adam Raga, el ex piloto 6 veces campeón del mundo de trial, presentó su documental “Contra la Gravedad” el pasado sábado 23 de mayo en l’Edifici dels Esports de La Nucía. El mismo sábado por la mañana el piloto Adam Raga impartió un curso de trial con un grupo reducido de aficionados que fue todo un éxito, agotándose las plazas, que se desarrolló en el área de “trial Indoor de La Nucía, Ciudad del Deporte. Un día completo de trial junto a la “leyenda Raga”.