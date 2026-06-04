M. A. MONTESINOS

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Mitin FER Futur se presentó en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso

La sede de la Fundación Trinidad Alfonso ha sido escenario este jueves 4 de junio de la presentación del II Mitin FER Futur, con la presencia del director de comunicación del Proyecto FER, Carles Baixauli; del director del Mitin FER Futur, Pepe Peiró; la presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, María José Orugo; y de dos de los atletas protagonistas, Luna Arnás y Anthony Yunier Pérez, componentes del Proyecto FER. La competición se realizará en las pistas azules del Estadi del Túria (Tramo III) este sábado 6 de junio, de 17:00 a 21:30 horas. Más información