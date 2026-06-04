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El Mitin FER Futur se presentó en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso

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M. A. MONTESINOS

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El Mitin FER Futur se presentó en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso

M. A. MONTESINOS

Valencia
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La sede de la Fundación Trinidad Alfonso ha sido escenario este jueves 4 de junio de la presentación del II Mitin FER Futur, con la presencia del director de comunicación del Proyecto FER, Carles Baixauli; del director del Mitin FER Futur, Pepe Peiró; la presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, María José Orugo; y de dos de los atletas protagonistas, Luna Arnás y Anthony Yunier Pérez, componentes del Proyecto FER. La competición se realizará en las pistas azules del Estadi del Túria (Tramo III) este sábado 6 de junio, de 17:00 a 21:30 horas. Más información

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