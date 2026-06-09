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Entrenamientos oficiales de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía con Cárnicas Serrano

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La 15K Nocturna Valencia Gana Energía calienta motores para su próxima edición en la que contará con un aliado de excepción: Cárnicas Serrano. La marca valenciana, históricamente unida al atletismo popular y de élite, se hará cargo de los entrenamientos oficiales de la prueba con un objetivo muy claro: acompañar y guiar a todos los corredores en su preparación hacia la meta, independientemente de su nivel o experiencia previa.

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