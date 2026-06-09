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Entrenamientos oficiales de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía con Cárnicas Serrano

La 15K Nocturna Valencia Gana Energía calienta motores para su próxima edición en la que contará con un aliado de excepción: Cárnicas Serrano. La marca valenciana, históricamente unida al atletismo popular y de élite, se hará cargo de los entrenamientos oficiales de la prueba con un objetivo muy claro: acompañar y guiar a todos los corredores en su preparación hacia la meta, independientemente de su nivel o experiencia previa.