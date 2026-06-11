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Nueva edición de los Premios Iberdrola Supera
Iberdrola presentó la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera, con los que la compañía reconoce e impulsa los mejores proyectos puestos en marcha en España en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva. La VII edición de los Premios Iberdrola Supera da un nuevo paso adelante con la incorporación de dos nuevas categorías —Supera Salud y Bienestar y Supera Veteranas—, que se suman a las ya consolidadas Supera Base, Supera Competición, Supera Social, Supera Inclusión, Supera Difusión y Supera Impulso Rural. Más información
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