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III Foro Mujer y Deporte de la Ciudad de València

El Complejo Deportivo-Cultural Petxina acogió el pasado sábado el III Foro Mujer y Deporte de la Ciudad de València, una iniciativa impulsada por la Fundación Deportiva Municipal que reunió a deportistas, directivas, entrenadoras, investigadoras y profesionales del ámbito deportivo para reflexionar sobre los avances conseguidos y los retos pendientes en materia de igualdad en el deporte.