olivesfromspainindia

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Carolina Marín, protagonista de la campaña de promoción de las aceitunas en India

La exjugadora de bádminton Carolina Marín protagoniza la campaña que la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa de España (Interaceituna) desarrolla en India, donde el bádminton es uno de los deportes más populares, para promover el consumo de aceitunas de mesa española. La campaña 'Feed Your Heart with Olives from Spain', que cuenta con la colaboración de Andalucía TRADE, busca reforzar la presencia de las Aceitunas de España en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento del mundo y acercar este producto a los hogares indios a través de propuestas adaptadas a sus hábitos de consumo.