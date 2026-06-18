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Deporte y calor

La Fundación Deportiva Municipal de València celebrará este viernes, 19 de junio, una jornada técnica dirigida a reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante las olas de calor en el ámbito deportivo. La sesión tendrá lugar entre las 09:00 y las 11:30 horas en el Complex Esportiu i Cultural de La Petxina y estará orientada a responsables de instalaciones deportivas, coordinadores de campus, organizadores de actividades deportivas y personal técnico vinculado a la práctica deportiva en la ciudad.