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Plusmarca personal de Quique Llopis en el Nacional de 2024 de La Nucía

Quique Llopis aspira esta nueva temporada de aire libre a alcanzar el récord de España de los 110m vallas, registro propiedad de Orlando Ortega, con 13:04, desde el año 2026. Hasta el momento, la plusmarca personal de Llopis está cifrada en 13:09, crono conseguido en el Nacional de 2024, en La Nucía. En este campeonato de España, el deportista FER brilló conquistando la medalla de oro en los 110 m vallas. El atleta de Bellreguard logró el récord del campeonato con un tiempo de 13,09 s, igualando además la segunda mejor marca española de todos los tiempos