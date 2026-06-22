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Club Gimnasia Estética y Rítmica Paiporta ha inaugurado sus nuevas instalaciones gracias a los Premios Supera Iberdrola

El Club Gimnasia Estética y Rítmica Paiporta ha inaugurado sus nuevas instalaciones gracias a su proyecto ‘Sin techo, pero con alas: empoderando a las futuras campeonas’ que obtuvo el Premio Iberdrola Supera Base, dotado con 50.000 euros por unir a familias, entrenadoras y alumnas en torno a esta disciplina tras perder sus instalaciones por la dana. El proyecto galardonado y que ya ha visto la luz consistía en el alquiler una nave adecuada para la práctica deportiva y su acondicionamiento con los elementos esenciales para que las deportistas entrenen con seguridad: suelo técnico, iluminación, aseos, medidas de seguridad, entradas accesibles, etc. Más información