M. A. Montesinos

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Baloncesto y voleibol en los Gay Games de València

M. A. Montesinos

Tras la ceremonia de apertura en el Estadi Ciutat de València, València ha desplegado este domingo 28 de junio la primera gran jornada de competición de los Gay Games XII. El día de hoy está repleto de pruebas deportivas y propuestas culturales que toman las calles, las playas y las sedes deportivas de la ciudad para dar comienzo a una semana de diversidad, respeto y celebración.

La jornada deportiva ha comenzado a primera hora de la mañana con el Triathlon Olympique en la Playa del Cabanyal y las competiciones de natación en la piscina del Parque del Oeste. A lo largo del día se estarán disputando también partidos de voleibol en diferentes sedes como el polideportivo Cabanyal, el pabellón Malvarrosa, el polideportivo de Nou Moles y el pabellón de Benicalap.