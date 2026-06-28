M. A. Montesinos

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MTRI València y primeras pruebas de los Gay Games 2026

El triatlón de la Comunitat Valenciana traspasa fronteras en un fin de semana en el que no solo el triatleta nacional ha disfrutado del entorno de la Playa de la Malvarrosa y Poblats Marítims. También lo han hecho los triatletas de los Gay Games XII València 2026, primeros en abrir el medallero de estos juegos inclusivos y culturales que ya están oficialmente inaugurados. Participantes llegados de todos los continentes con una amplia representación de Estados Unidos, y de Inglaterra. Más información