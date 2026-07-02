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El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich va confirmando atletas élite

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El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich anuncia los primeros nombres de la élite internacional que peleará por ambiciosos objetivos el próximo 6 de diciembre. Al regreso de Yomif Kejelcha a Valencia para correr su segundo maratón tras su excelente debut en Londres (1:59:41) se une el de su compatriota Fotyen Tesfay (2:10:52). Ambos, poseedores actualmente de la segunda mejor marca mundial masculina y femenina, serán los grandes favoritos de una lista que incluye otros grandes protagonistas. Más información

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