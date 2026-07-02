LEVANTE TV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich va confirmando atletas élite

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich anuncia los primeros nombres de la élite internacional que peleará por ambiciosos objetivos el próximo 6 de diciembre. Al regreso de Yomif Kejelcha a Valencia para correr su segundo maratón tras su excelente debut en Londres (1:59:41) se une el de su compatriota Fotyen Tesfay (2:10:52). Ambos, poseedores actualmente de la segunda mejor marca mundial masculina y femenina, serán los grandes favoritos de una lista que incluye otros grandes protagonistas. Más información