D. TORTAJADA / F. CALABUIG

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Baile Deportivo y Natación, en los Gay Games Valencia 2026

La ciudad de València celebró este jueves 2 de julio la quinta jornada de los Gay Games XII, con un agenda deportiva que combinó más de 25 disciplinas a la que se sumó una oferta cultural que llena calles, pabellones y espacios escénicos de toda la ciudad. El programa deportivo arrancó a primera hora de la mañana con la natación en el Parque del Oeste. El baile deportivo, en el polideportivo de la Fuente de San Luis, fue otra de las disciplinas deportivas de esta jornada.