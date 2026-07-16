15K Nocturna Valencia

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15K Nocturna Valencia te espera el 26 de septiembre de 2026

El próximo 26 de septiembre, Valencia volverá a convertirse en la capital mundial del running bajo las estrellas. La cita se consolida un año más como el gran punto de encuentro para el atletismo popular y los clubes valencianos; el verdadero motor de una prueba que no para de crecer. Con un circuito rápido y homologado, puntos de animación estratégica y un ambiente nocturno inigualable, la carrera ofrece la atmósfera perfecta para superar marcas personales y disfrutar de una experiencia deportiva mágica.