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Maratón Valencia patrocina al Valencia Club Atletismo

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El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich se convierte en el patrocinador principal del Valencia Club Atletismo, bajo el auspicio del Ayuntamiento de Valencia. El acuerdo se canaliza a través del proyecto ‘Comparte Maratón Valencia’, el programa social de la prueba. Se trata de un acuerdo excepcional con el que la carrera quiere ayudar a un club histórico y centenario de la ciudad de Valencia que en este momento carecía de apoyo económico privado.

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