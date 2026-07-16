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Maratón Valencia patrocina al Valencia Club Atletismo

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich se convierte en el patrocinador principal del Valencia Club Atletismo, bajo el auspicio del Ayuntamiento de Valencia. El acuerdo se canaliza a través del proyecto ‘Comparte Maratón Valencia’, el programa social de la prueba. Se trata de un acuerdo excepcional con el que la carrera quiere ayudar a un club histórico y centenario de la ciudad de Valencia que en este momento carecía de apoyo económico privado.