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Cuatro atletas valencianos estarán en el Europeo de Birmingham

El Campeonato de Europa Al Aire libre se celebrará e Birmingham (Inglaterra) del 10 al 16 de agosto y el seleccionador nacioanal, el valenciano Pepe Peiró dio la lista de 26 preseleccionados para el Europeo en la que destaca la presencia de cuatro atletas valencianos: tres saltadores de longitud, Fátima Diame, Eusebio Cáceres y Lester Lescay, y un vallista, Quique Llopis, tienen ya plaza asegurada en el equipo español. La lista valenciana podría ampliarse a 5 si se confirma la convocatoria de Andrea Sales, la joven lanzadora de martillo de Montalba (Castellón), que el pasado fin de semana se coronaba en el Campeonato de España Absoluto en Málaga y que está pendiente del cierre del ‘Road to Birmingham’ la clasificación por puntos que completará el número de atletas por prueba.