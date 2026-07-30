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La Dirección General de Deporte ayuda con cerca de 1,7 millones de euros a diferentes clubes y deportistas valencianos

La Dirección General de Deporte ayuda con cerca de 1,7 millones de euros a diferentes clubes y deportistas valencianos

LEVANTE TV

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La Dirección General de Deporte ayuda con cerca de 1,7 millones de euros a diferentes clubes y deportistas valencianos

LEVANTE TV

Valencia
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La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia, a través la Dirección General de Deporte, ha concedido 1.682.000 euros en ayudas para apoyar a un total de 108 clubes deportivos de la Comunitat Valenciana que hayan participado o vayan a participar durante 2026 en competiciones internacionales de máxima división no profesional tanto en deportes colectivos como individuales así como en campeonatos de España de clubes de categoría absoluta de máximo nivel.

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