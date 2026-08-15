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El ejercicio que le ha dado el oro al equipo español de rítmica en el Mundial

El equipo español de rítmica se ha proclamado campeón del mundo de gimnasia rítmica tras lograr la máxima puntuación en el Mundial que se celebra en Frankfurt. Este es el ejercicio que le ha dado el oro a España y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.