La Vuelta

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Recorrido de la etapa 8 de La Vuelta a su paso por la provincia de València.

Puçol acoge este sábado la salida de la octava etapa de La Vuelta a España, la tercera en la Comunitat Valenciana, y lo hace con un pelotón liderado por el el esloveno Tadej Pogacar, líder de la general con 3:50 de ventaja sobre Enric Mas.

La salida neutralizada está prevista para las 13:42, mientras que la meta en Xeraco se calcula sobre las 17:20 tras una etapa de 171 kilómetros que pasará por 26 localidades de la provincia de València. Más información