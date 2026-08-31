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La Generalitat Valenciana felicita a Marina Cortelles y Lucía Muñoz “por su histórico oro” en el Mundial de Gimnasia Rítmica

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recibido a las deportistas valencianas Marina Cortelles y Lucía Muñoz, que llegaron acompañadas por el director General del Deporte Luis Cervera, a las que ha traslado su felicitación “por su histórico oro” en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica celebrado en Frankfurt el pasado mes de agosto. El jefe del Consell ha afirmado que el éxito del equipo español confirma “el excelente momento de la gimnasia rítmica y el talento de la cantera valenciana”, y ha considerado que el título mundial “es un orgullo para toda la Comunitat Valenciana por llevar el nombre de nuestra tierra a lo más alto del deporte internacional". Para Pérez Llorca, la conquista del título mundial representa “el reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la dedicación de unas deportistas que han demostrado su excelencia sobre el tapiz frente a las mejores selecciones del mundo”. Más información