FERNANDO BUSTAMANTE

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Presentación del Spain Grand Prix SailGP

El Palau de les Arts ha acogido este viernes la presentación del Spain Grand Prix SailGP Valencia que se celebra este fin de semana, 5 y 6 de septiembre en la Marina de València. Uno de los mayores espectáculos de la vela mundial llega a València por primera vez y visitará la capital del Turia como mínimo durante tres ediciones tras el acuerdo alcanzado hace unos meses con el circuito Rolex SaiGP Championship. Más información