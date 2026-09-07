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Helen Briem tras vencer La Sella Open 2024

La Sella Open 2026, cuarta edición de este torneo del Ladies European Tour (LET) dotado con un millón de euros, se prepara para acoger del 17 al 20 de septiembre a un plantel internacional de primer nivel en La Sella Golf Resort, campo diseñado por José María Olazábal. A ellas se suma la alemana Helen Briem (Nürtingen, 12 de agosto de 2005), campeona de La Sella Open en 2024 y ex número 1 del ranking amateur mundial antes de dar el salto al profesionalismo, en julio de ese mismo año. Más información