Valencia 2027

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Valencia 2027 presenta su eslogan para el Europeo de Atletismo a falta de seis meses

A seis meses del Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta, Valencia 2027 estrena el mensaje que representará y acompañará todas las actividades del campeonato: “Ignite the Track”, inspirado en las Fallas, su celebración más característica, y en la fuerza con la que la ciudad vive su identidad, su cultura y sus tradiciones.