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Entrevista a Sara Sorribes y Aliona Bolsova tras la clasificación de España para las Finales de la Billie Jean King Cup

Entrevista a Sara Sorribes y Aliona Bolsova tras la clasificación de España para las Finales de la Billie Jean King Cup

@Álvaro Díaz/RFET

Entrevista a Sara Sorribes y Aliona Bolsova tras la clasificación de España para las Finales de la Billie Jean King Cup

@Álvaro Díaz/RFET

Portoroz (Eslovenia)
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Sara Sorribes, quien coincidió en el equipo español con la también valenciana Leyre Romero, se mostró más que satisfecha tras la victoria en su partido de dobles contra Eslovenia y la clasificación de España para las Finales de la Billie Jean King Cup del próximo mes de septiembre en Shenzhen (China).

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