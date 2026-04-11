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Entrevista a Sara Sorribes y Aliona Bolsova tras la clasificación de España para las Finales de la Billie Jean King Cup

Sara Sorribes, quien coincidió en el equipo español con la también valenciana Leyre Romero, se mostró más que satisfecha tras la victoria en su partido de dobles contra Eslovenia y la clasificación de España para las Finales de la Billie Jean King Cup del próximo mes de septiembre en Shenzhen (China).